Причиной пожара в подмосковном ТЦ «Кузьмич» стали проблемы с проводкой

Предполагаемой причиной пожара в ТЦ «Кузьмич» в подмосковном поселке Михайловская Слобода стали неполадки в работе электросети. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Московской области.

«Предполагаемая причина пожара — аварийный режим работы электросети», — отметили в ведомстве.

Пожар разгорелся на втором этаже торгового комплекса, где находится магазин строительных материалов и электрооборудования. Точные причины возгорания определят по результатам пожарно-технической экспертизы.

Раменская городская прокуратура контролирует установление обстоятельств ЧП, а также ход и результаты процессуальной проверки.

Площадь возгорания составила 900 «квадратов», спасатели уже локализовали пожар. Для его тушения МЧС направило 29 специалистов и 10 единиц техники. В ведомстве добавили, что на месте ЧП ликвидировали открытое горение.