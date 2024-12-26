Огонь охватил 900 «квадратов» в ТЦ «Кузьмич» в Подмосковье

Сотрудники МЧС локализовали мощный пожар в ТЦ «Кузьмич» в подмосковном поселке Михайловская Слобода. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Площадь возгорания составила 900 квадратных метров, для тушения задействовали 29 специалистов и 10 единиц техники.

Установление обстоятельств пожара, а также ход и результаты расследования контролирует Раменская городская прокуратура. По ее данным, огонь вспыхнул на втором этаже — в магазине строительных материалов и электрооборудования.

Ранее пожар разгорелся на автозаводе Haval в Узловском районе Тульской области. По информации МЧС, в одном из цехов на территории предприятия загорелись картонные коробки. Из здания эвакуировали более 500 человек, в результате ЧП никто не пострадал. Следователи выясняют причину пожара.