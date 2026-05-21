Два человека погибли при пожаре в Лобне

В четверг, 21 мая, при пожаре в многоквартирном доме в Лобне погибли два человека. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в телеграм-канале.

Жертвами ЧП стали 32-летняя женщина и 35-летний мужчина. Глава региона выразил соболезнования родным и близким погибших.

«Две девочки — 11 лет и три года — доставлены в Лобненскую больницу. Дети находятся под постоянным медицинским наблюдением», — написал Воробьев.

У пострадавших детей диагностировали отравление продуктами горения. В ближайшее время их переведут в центр имени Рошаля в Красногорск.

На месте пожара работают экстренные службы и правоохранительные органы. Причины ЧП устанавливаются.

Ранее стало известно, что в Дагестане 30 человек вывели из горящего жилого дома. Обошлось без погибших и пострадавших.