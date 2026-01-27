Из сгоревшего в Балашихе хостела спасли шесть человек

МЧС: сгоревший в Балашихе хостел с кубинцами работал без регистрации

Собственники сгоревшего в Балашихе частного дома сдавали помещения в аренду без необходимых разрешений. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

В ведомстве пояснили, что здание не имело статуса «гостиница», поэтому надзорные и профилактические мероприятия противопожарной безопасности там не проводили.

В пресс-службе добавили, что в ходе тушения пламени пожарные эвакуировали из дома шесть человек, включая двух детей. Одного из спасенных мужчин специалисты нашли на горящем этаже. Он заявил, что в одной из комнат остался его ребенок.

Несовершеннолетнего спасатели вытащили из дома на руках, предварительно надев на него маску из-за сильного задымления.

Подростка 17 лет эвакуировали с третьего этажа горящего здания по выдвижной лестнице, двух пожилых людей пожарные вывели через обычный вход. Самостоятельно дом покинули 11 человек.

Во время пожара в здании погибли четыре гражданина Кубы. По данным телеграм-канала Shot, хостел давно отключили от электричества. Чтобы согреться, постояльцы развели костер в одной из комнат, что привело к пожару.