Причиной пожара на парковке на севере Москвы мог стать поджог

Также он отметил, что на парковку приехала следственно-оперативная группа. Правоохранители изучают записи с камер видеонаблюдения.
О возгорании восьми автомобилей на парковке стало известно сегодня утром. Огонь распространился на площади 40 квадратных метров. На место ЧП оперативно вызвали спасателей. По предварительным данным, возгорание началось, когда водитель одной из машин завел ее.
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