Появилось фото совершившего жесткую посадку вертолета на Ямале

Следователи выясняют обстоятельства ЧП с вертолетом Ми-8 RA-24166 в Ямало-Ненецком автономном округе. Об этом сообщила пресс-служба Центрального МСУТ СК.

Борт авиакомпании «Ямал» вылетел из Панаевска в Яр-Сале, а через 400 метров совершил жесткую посадку на заснеженном поле.

«Вертолет получил значительные технические повреждения», — уточнили в СК.

Всего на борту находились 10 человек: три члена экипажа и семь пассажиров. Их всех осмотрели медики.

Ведомство проводит проверку по статье о нарушении правил движения и эксплуатации воздушного транспорта.

Авиационная транспортная компания «Ямал» направила борт из Салехарда за людьми. По информации регионального департамента здравоохранения, никто не получил серьезных травм. Одному человеку потребовалась амбулаторная помощь.