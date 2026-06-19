Прибой выбросил на оживленный пляж тело молодой женщины

В Австралии на пляже Голд-Кост прибоем выбросило бездыханное тело молодой женщины. Очевидцы вытащили ее на берег и вызвали экстренные службы, сообщило издание Daily Mail .

«Полиция проводит расследование после того, как сегодня, 18 июня, в водах у Тугуна было обнаружено тело женщины», — заявила полиция Квинсленда.

Исполняющий обязанности инспектора Питер Венц уточнил, что следователи пытаются установить личность женщины и выяснить обстоятельства ее гибели. На пляже уже дежурят четыре полицейские машины.

Правоохранители патрулируют территорию в поисках ее личных вещей. Кроме того, водная полиция провела картографирование с помощью знаков, указывающих на приливы и отливы и движение воды.

Ранее в Индонезии сильная волна утащила в океан 17-летнюю девушку, которая фотографировалась на скалах Аппараланг.