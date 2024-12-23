Появилось видео с места смертельного взрыва на заводе в Абакане

После смерти двух рабочих в результате взрыва на территории бывшего Абаканского опытно-механического завода возбудили уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

По версии следствия, сотрудники компании «Корпорация Лесмаш» проводили газосварочные работы в арендованном цеху на территории Абаканского завода.

Взрыв произошел, когда рабочие делали сварку резервуара для воды. В результате происшествия погибли два человека и еще несколько пострадали. Их госпитализировали для оказания необходимой помощи. Сообщается, что работникам было от 28 лет до 51 года.

Сейчас на территории завода работают следователи и криминалисты СК, которые разбираются во всех обстоятельствах случившегося.

По факту ЧП возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц. Максимальное наказание по этой статье — семь лет лишения свободы.

Взрыв на территории бывшего Абаканского опытно-механического завода прогремел 23 декабря. Причиной случившегося, как уточнил губернатор Хакасии Валентин Коновалов, стали нарушения техники безопасности. В результате ЧП есть погибшие и пострадавшие.