При взрыве в магазине фейерверков в Китае погибли восемь человек

На юго-востоке Китая взрыв и пожар в магазине фейерверков привели к гибели восьми человек. Еще двое получили незначительные ожоги. Об этом сообщило агентство Xinhua .

Взрыв произошел днем в воскресенье, 15 февраля, в одной из деревень уезда Дунхай городского округа Ляньюньган. Первые сообщения о происшествии появились около 14:30 по местному времени — причиной назвали неосторожный запуск фейерверков рядом с магазином пиротехники.

После взрыва начался пожар, который спасатели полностью потушили примерно за полтора часа. Подозреваемых задержали, местные власти выяснят причины и детали произошедшего.

Ранее в России подросток пострадал от взрыва петарды в руках. Юноша подобрал пиротехнику рядом с машинами, когда пошел выносить мусор.