Боеприпас взорвался в гараже волгоградского поселка Степной
V1.RU: два человека погибли при взрыве боеприпаса в поселке Степной
Детонация боеприпаса произошла в гараже в поселке Степной Волгоградской области. Как сообщило издание V1.RU со ссылкой на источник, на месте погибли два человека, травмы получили один взрослый и трое детей.
Собеседник журналистов пояснил, что двое погибших занимались разборкой боеприпаса.
«Есть пострадавшие. Один взрослый прохожий, трое детей. У детей ранения незначительные, всех госпитализировали», — заявил источник.
Он добавил, что полиция оцепила место детонации. Пожарные также прибыли на место.
В минувший четверг, 9 октября, упавшие в Котовском районе Волгоградской области обломки беспилотника привели к пожарам на объектах топливно-энергетического комплекса.
Как сообщил губернатор региона Андрей Бочаров, также частичное повреждение получило здание котельной.