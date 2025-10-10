Боеприпас взорвался в гараже волгоградского поселка Степной

V1.RU: два человека погибли при взрыве боеприпаса в поселке Степной

Детонация боеприпаса произошла в гараже в поселке Степной Волгоградской области. Как сообщило издание V1.RU со ссылкой на источник, на месте погибли два человека, травмы получили один взрослый и трое детей.

Собеседник журналистов пояснил, что двое погибших занимались разборкой боеприпаса.

«Есть пострадавшие. Один взрослый прохожий, трое детей. У детей ранения незначительные, всех госпитализировали», — заявил источник.

Он добавил, что полиция оцепила место детонации. Пожарные также прибыли на место.

В минувший четверг, 9 октября, упавшие в Котовском районе Волгоградской области обломки беспилотника привели к пожарам на объектах топливно-энергетического комплекса.

Как сообщил губернатор региона Андрей Бочаров, также частичное повреждение получило здание котельной.