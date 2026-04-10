При взрыве склада пиротехники во Владикавказе погиб человек

Тело погибшего нашли под завалами взорвавшегося склада пиротехники во Владикавказе. Об этом сообщила пресс-служба МЧС Северной Осетии.

«Сотрудники МЧС России извлекли из-под завалов тело погибшего», — указали в ведомстве.

По предварительной информации, жертвой ЧП стал мужчина 1985 года рождения.

На месте работают 63 специалиста и 18 единиц техники. Они тушат пожар, охвативший площадь в 750 квадратных метров. Площадь обрушения составила 800 квадратных метров.

Пострадали минимум 10 человек, в том числе один ребенок.

Взрыв в центре Владикавказа прогремел днем 10 апреля. Детонация произошла в складских помещениях на улице Партизанской, где хранилась пиротехника.