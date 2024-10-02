Суд в Чите отправил 12 диверсантов за решетку

Второй Восточный окружной военный суд в Чите признал виновными 12 членов преступной группировки в диверсиях в Москве и Красноярском крае, а также в подготовке теракта в военной части Приморского края. Об этом сообщила пресс-служба инстанции.

Осужденные в период с декабря 2022 года по январь 2023-го совершили 13 диверсий в корыстных целях. Объектами преступлений стали локомотивы и шкафы энергоснабжения, предназначенные для безопасного движения поездов, и трансформаторные подстанции.

Группировку организовал неизвестный. Банду создали для подрыва безопасности и обороноспособности России. Суд назначил членам группы от 8,5 до 23 лет лишения свободы с отбыванием срока в колониях строгого режима и тюрьме.

В Московской области транспортная полиция задержала четырех человек, причастных к поджогу релейных шкафов на Московской железной дороге. Молодые люди сняли преступление на камеру.