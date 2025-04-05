При стрельбе в паркинге торгового центра Махачкалы погиб человек

СК: один человек погиб, двое пострадали при стрельбе в паркинге ТЦ в Махачкале

Вечером 4 апреля в подземной парковке торгового центра «Ардар» в Махачкале произошла перестрелка между владельцем ТЦ и арендаторами. Один человек погиб, еще двое получили ранения, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Дагестану.

«Владелец торгового центра с места преступления скрылся. В результате проведенных сотрудниками полиции оперативно-розыскных мероприятий его местонахождение было установлено, и он также был доставлен в медицинское учреждение в связи с наличием травм», — уточнили в пресс-службе.

Если у него не будет медицинских противопоказаний, с ним проведут все необходимые следственные действия. В данный момент в рамках уголовного дела проводится ряд следственных мероприятий, цель которых — выяснить все детали произошедшего и собрать доказательства.

Ранее мужчина в Колпино открыл стрельбу и ранил двоих мужчин. У задержанного изъяли пистолет. По предварительной оценке, это оружие — травматическое. Поскольку оно не было зарегистрировано, его отправили на экспертизу.