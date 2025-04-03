Мужчина в Колпино открыл огонь по людям и ранил двоих

Мужчина в Колпино открыл стрельбу и ранил двоих мужчин. Об этом сообщила пресс-служба Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

«Второго апреля, около 19.00 в городе Колпино сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали гражданина, открывшего стрельбу из пистолета неподалеку от торгово-развлекательного комплекса на Пролетарской улице», — заявили в ведомстве.

У задержанного забрали пистолет. По предварительной оценке — травматический. Оружие было не зарегистрировано, его отправили на экспертизу.

Один из пострадавших скрылся с места ЧП, второй получил пулю в живот. Росгвардейцы вызвали бригаду скорой помощи, а до приезда врачей оказали первую помощь раненому.

Ранее перестрелка случилась в ЖК «Ольгино Парк» в Железнодорожном. На камерах видеонаблюдения видно, как из подъезда дома вышел мужчина. К нему подошел человек и выстрелил, однако потерпевший уклонился и спрятался за машиной.

После этого из соседнего авто вышел другой человек и открыл ответный огонь. Позже выяснилось, что неизвестные пытались застрелить сотрудника Минобороны.