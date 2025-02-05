При столкновении BMW и такси на Волгоградском проспекте в Москве погиб человек

ДТП с переворотом произошло на пересечении Волжского бульвара и дублера Волгоградского проспекта. Один человек погиб и один пострадал, сообщил источник 360.ru.

В момент аварии столкнулись такси и BMW. Погибший — пассажир такси, водителя госпитализировали.

«Такси проскочил на красный свет и задел черный автомобиль, который ехал на зеленый. После чего „подлетел“ и врезался в столб», — рассказал очевидец произошедшего.

По информации источника, перекрыта полоса в сторону области. На месте ДТП работают экстренные службы — скорая помощь и автомобили МЧС. Дептранс Москвы рекомендовал искать пути объезда из-за затрудненного движения.

ДТП с участием общественного транспорта произошло в Пензе. На улице Терновского столкнулись легковой автомобиль«Лада Гранта» и пассажирский автобус, его развернуло и он врезался в столб.