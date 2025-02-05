Автобус врезался в столб после ДТП с легковушкой в Пензе

Дорожная авария с участием общественного транспорта произошла в Пензе. Подробности сообщил сайт «Пенза-пресс» со ссылкой на данные региональной Госавтоинспекции.

По информации ведомства, на улице Терновского столкнулись пассажирский автобус и легковушка «Лада Гранта». После ДТП габаритный транспорт развернуло, из-за чего он врезался в столб.

Предварительно, обошлось без пострадавших. Проводится проверка.

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