Автобус врезался в столб после ДТП с легковушкой в Пензе

Дорожная авария с участием общественного транспорта произошла в Пензе. Подробности сообщил сайт « Пенза-пресс » со ссылкой на данные региональной Госавтоинспекции.

По информации ведомства, на улице Терновского столкнулись пассажирский автобус и легковушка «Лада Гранта». После ДТП габаритный транспорт развернуло, из-за чего он врезался в столб.

Предварительно, обошлось без пострадавших. Проводится проверка.