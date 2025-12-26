При пожаре в Тулуне погиб двухлетний ребенок, еще трое детей попали в больницу
Один ребенок погиб и еще трое детей пострадали при пожаре в Тулуне в Иркутской области. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МЧС.
«Ночью на улице Желгайской загорелась квартира в двухквартирном жилом доме. К месту были направлены восемь огнеборцев и две единицы техники МЧС России», — заявили в ведомстве.
До приезда спасателей четыре человека сами вышли из дома. При осмотре огнеборцы нашли на диване в прихожей тело двухлетнего мальчика. Его братья восьми и пяти лет, а также двухлетняя двоюродная сестра пострадали от угарного газа, их госпитализировали. Возгорание потушили на площади 65 квадратных метров.
Старший мальчик рассказал, что его двухлетний брат нашел зажигалку и поджег матрац. Ребенок испугался и забежал в другую комнату. Оттуда выбраться уже не смог. Родителей на момент ЧП не было дома.
Ранее два человека погибли при пожаре на востоке Москвы. Загорелся матрац.