Два человека погибли при пожаре в квартире на востоке Москвы

Пожар произошел в Восточном административном округе Москвы в трехкомнатной квартире на улице Хабаровской. Об этом 360.ru сообщил источник.

Он уточнил, что загорелся матрац. Огонь охватил два квадратных метра. По предварительным данным, причиной пожара могло стать курение в постели.

«Два человека погибли. Их тела спасатели нашли в прихожей», — рассказал источник.

На месте происшествия работают экстренные службы и правоохранители.

В столичной прокуратуре заявили, что после ликвидации пожара в квартире жилого дома обнаружили тела мужчины 1969 года рождения и женщины — 1946-го.

«Точная причина возгорания будет установлена по результатам пожарно-технической экспертизы», — заключили в надзорном ведомстве.

Вечером в среду, 24 декабря, пожар произошел рядом с Рижским рынком в центре Москвы. Огонь охватил площадь около 180 квадратных метров. Мещанская межрайонная прокуратура Москвы взяла на контроль установление всех обстоятельств происшествия. Пожар произошел в одном из складских помещений в Водопроводном переулке.