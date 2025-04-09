При пожаре в роддоме в Лефортове пострадал человек

Источник 360.ru: один человек пострадал при пожаре в роддоме в Лефортове

Как минимум один человек пострадал при пожаре в здании родильного дома на Госпитальной площади в Москве. Об этом сообщил источник 360.ru.

Возгорание произошло на седьмом этаже роддома. В коридоре вспыхнула складируемая мебель и медицинское оборудование. К этому моменту пламя потушили, сейчас продолжается проветривание помещений.

Площадь пожара составила 50 квадратных метров. В ликвидации огня участвовали 92 специалиста и 24 единицы техники.

Сотрудники МЧС России спасли 39 человек, из них шесть — с помощью автолестницы. Ранее стало известно, что детей среди них не было, только взрослые и сотрудники медицинского учреждения.