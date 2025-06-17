Два человека пострадали при пожаре в Москве

Источник 360.ru: два человека пострадали при пожаре в квартире на юге Москвы

Одного человека спасли из горящей квартиры в Москве. Пожар произошел на третьем этаже жилого дома в районе Бирюлево Восточное, на Загорьевском проезде, огонь распространился на площади 25 квадратных метров. Об этом сообщил источник 360.ru.

По его данным, квартира сгорела дотла, спасатели уже потушили огонь. Из помещения вытащили одного пострадавшего. Также за медицинской помощью обратилась беременная девушка из соседней квартиры, ее госпитализировали.

Ранее в Красногорске загорелась квартира в ЖК «Ильинские луга». Видео с места ЧП оказалось в распоряжении 360.ru. На кадрах было видно, что из окна выходил густой черный дым. Как рассказали очевидцы, на момент пожара внутри уже никого не было. Спасатели приехали быстро и ликвидировали возгорание.