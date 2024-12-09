При пожаре в Подмосковье обрушилось здание. Под завалами могут находиться люди

В поселке Лесной Московской области загорелось производственно-складское помещение. Сотрудники МЧС России локализовали пожар, сообщила пресс-служба министерства.
В результате возгорания обрушилась часть стены и перекрытия. По словам очевидцев, в помещении могут находиться три человека.
Пожар удалось локализовать на семи квадратных метрах. К тушению огня привлекли 24 специалиста и семь единиц техники.
«Сотрудники МЧС России ликвидируют последствия происшествия в Подмосковье», — добавили в пресс-службе.
Днем 9 декабря производственное здание загорелось на улице Буракова в Москве. На место пожара выехали 18 расчетов спасателей.
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