При пожаре в Подмосковье обрушилось здание. Под завалами могут находиться люди

МЧС: под завалами горевшего здания в Лесном могут находиться люди

В результате возгорания обрушилась часть стены и перекрытия. По словам очевидцев, в помещении могут находиться три человека.

Пожар удалось локализовать на семи квадратных метрах. К тушению огня привлекли 24 специалиста и семь единиц техники.

«Сотрудники МЧС России ликвидируют последствия происшествия в Подмосковье», — добавили в пресс-службе.

Днем 9 декабря производственное здание загорелось на улице Буракова в Москве. На место пожара выехали 18 расчетов спасателей.