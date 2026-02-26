Мальчики 10 лет устроили пожар в доме в Удмуртии

На территории садоводческого товарищества «Мирный» в Завьяловском районе Удмуртии произошел пожар, причиной которого стала детская шалость. Два мальчика 10 лет играли с пиротехническими изделиями, случайно подожгли гараж и дом, находящийся поблизости, написал Izhlife .

По данным МЧС, дети пользовались петардами, которые купил отец одного из них. Мальчики заметили дым и поняли, что начался пожар. Один из них поспешил домой, испугавшись последствий, а другой сообщил матери о происшествии, после чего взрослые вызвали пожарных.

В результате происшествия двухэтажный садовый домик полностью сгорел, общая площадь пожара составила 64 квадратных метра. Пожарные оперативно прибыли на место и предотвратили распространение огня на соседние постройки.

МЧС напоминает жителям о правилах безопасности при использовании пиротехники и обращается к взрослым с просьбой не разрешать детям пользоваться фейерверками и петардами без сопровождения взрослых.