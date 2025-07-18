При пожаре в пятиэтажке на севере Москвы погиб человек

Один человек погиб при пожаре в жилой пятиэтажке в Москве на улице Флотской. Об этом сообщил источник 360.ru.

По его данным, пожар случился на первом этаже. Жильцы заявили, что внутри горящей квартиры жил инвалид – он погиб. Огонь разгорелся в одной из комнат на площади 10 квадратных метров.

Ранее сильный пожар произошел в многоэтажке в Северном Чертанове. Загорелась одна из квартир на третьем сверху этаже. Кадры с места происшествия оказались в распоряжении 360.ru, на них видно, что из горящего помещения поднялся темный столб дыма.

Очевидцы назвали ситуацию очень опасной, огонь начал переходить на соседние квартиры. На место ЧП прибыли спасатели и врачи.