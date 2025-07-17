Мощный пожар вспыхнул в многоэтажке в Северном Чертанове

Вечером 17 июля пожар начался в одной из квартир, расположенной на верхних этажах многоэтажки в Северном Чертанове на юге Москвы. Кадры с места происшествия оказались в распоряжении 360.ru.

«Ситуация страшная, пожар уже перешел на соседние квартиры», — сказал собеседник 360.ru.

По словам очевидцев, в квартире на третьем сверху этаже полыхает сильное пламя, а из окон валит густой черный дым.

К месту происшествия прибыли сотрудники спасательных служб и скорой помощи. Информации о погибших и пострадавших на момент публикации не поступало.

У пожарных пока не получается подобраться к месту возгорания, они пробуют подняться по большой лестнице.