При пожаре в Пермском крае погибли четыре человека

МЧС: во время пожара в жилом доме в Пермском крае погибли четыре человека

Во время пожара в двухэтажном жилом доме в поселке Уральском Нытвенского городского округа Пермского края погибли четыре человека. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС.

Здание загорелось вечером 25 сентября. К моменту прибытия пожарных обрушилась крыша, возникла угроза перехода пламени на соседний жилой дом.

При пожаре погибли двое мужчин и две женщины, один из погибших был инвалидом, сообщили в пресс-службе ведомства.

Самостоятельно до прибытия пожарной охраны эвакуировались пять человек, трем из них потребовалась госпитализация.

Площадь пожара составила 360 квадратных метров. На месте работали 37 спасателей и 10 единиц техники. На ликвидацию огня ушли почти сутки, отметили в МЧС.

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