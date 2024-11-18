Очевидцы сообщили о хлопках в горящей больнице Екатеринбурга

Несколько хлопков раздалось в Екатеринбурге в здании центральной больницы № 3, где в понедельник, 18 ноября, загорелась кровля. Об этом 360.ru сообщили жители соседних домов.

По их словам, на место приехало большое количество пожарных бригад, которые приступили к тушению пожара.

«При мне было два хлопка слышно, но не сильные», — рассказала одна из местных жительниц.

Очевидцы не исключили, что хлопки возникли из-за лопнувших от жара окон. По их словам, пламя охватило практически всю кровлю за несколько минут.

В областном главке МЧС уточнили, что огонь распространился по крыше административного здания, расположенного на территории Центральной ГКБ № 3. В ведомстве уточнили, что самостоятельно на улицу вышли 350 человек, еще одного с горящей крыши эвакуировали спасатели.

Пожар локализовали на площади в 300 квадратных метров. На месте продолжили работу 48 специалистов и 16 единиц техники.

По данным издания Е1, с горящей кровли спасатели вытащили рабочего, который занимался ремонтом. Во время возникновения огня мужчина сначала спустился самостоятельно, но после поднялся обратно со шлангом. Потушить пламя самостоятельно рабочий не смог и ему стало плохо. Пострадавшего передали медикам.