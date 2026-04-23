При пожаре на эсминце США Zumwalt пострадали три человека

При пожаре на американском эсминце Zumwalt на верфи в городе Паскагула штата Миссисипи пострадали три человека. Об этом сообщил портал института ВМС США USNI News .

Пожар вспыхнул 19 апреля. Пострадавшего доставили в больницу, еще двоим оказали первую помощь на месте.

Экипаж корабля справился с огнем. Причину пожара и размер ущерба специалисты пока не установили.

С августа 2023 года эсминец проходил модернизацию в Миссисипи. Корабль спустили на воду в январе 2026 года.

Несколько дней назад пожар охватил еще один корабль ВМС США. На базе в Норфолке загорелся атомный авианосец Dwight D. Eisenhower. Корабль находился на техническом обслуживании, пострадали три моряка.