При пожаре на эсминце США Zumwalt пострадали три человека
При пожаре на американском эсминце Zumwalt на верфи в городе Паскагула штата Миссисипи пострадали три человека. Об этом сообщил портал института ВМС США USNI News.
Пожар вспыхнул 19 апреля. Пострадавшего доставили в больницу, еще двоим оказали первую помощь на месте.
Экипаж корабля справился с огнем. Причину пожара и размер ущерба специалисты пока не установили.
С августа 2023 года эсминец проходил модернизацию в Миссисипи. Корабль спустили на воду в январе 2026 года.
Несколько дней назад пожар охватил еще один корабль ВМС США. На базе в Норфолке загорелся атомный авианосец Dwight D. Eisenhower. Корабль находился на техническом обслуживании, пострадали три моряка.
