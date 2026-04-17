Американский авианосец USS Dwight Eisenhower загорелся на базе в Норфолке

На американском атомном авианосце Dwight D. Eisenhower вспыхнул пожар во время технического обслуживания. Об этом сообщил телеканал Fox News .

ЧП произошло 14 апреля на базе ВМС США Норфолка в Портсмуте, в результате пострадали три моряка. Причины возгорания телеканал не озвучил.

Пожар на корабле сразу заметили моряки и работники базы. Они быстро потушили огонь своими силами. Врачи осмотрели пострадавших моряков, они отказались от госпитализации и продолжили работать.

Ранее Корпус стражей исламской революции объявил об успешном ударе по американскому авианосцу USS Abraham Lincoln. Иранские военные атаковали корабль четырьмя ракетами в рамках операции «Правдивое обещание-4». О повреждениях USS Abraham Lincoln страна также докладывала в марте.

Исламская Республика поразила цели на территории ОАЭ. В КСИР уточнили, что били по «тайному собранию» американских бортинженеров и пилотов истребителей, которые были около одной из военных баз.