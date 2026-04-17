Американский авианосец USS Dwight Eisenhower загорелся на базе в Норфолке

Фото: U.S. Department of War

На американском атомном авианосце Dwight D. Eisenhower вспыхнул пожар во время технического обслуживания. Об этом сообщил телеканал Fox News.

ЧП произошло 14 апреля на базе ВМС США Норфолка в Портсмуте, в результате пострадали три моряка. Причины возгорания телеканал не озвучил.

Пожар на корабле сразу заметили моряки и работники базы. Они быстро потушили огонь своими силами. Врачи осмотрели пострадавших моряков, они отказались от госпитализации и продолжили работать.

Ранее Корпус стражей исламской революции объявил об успешном ударе по американскому авианосцу USS Abraham Lincoln. Иранские военные атаковали корабль четырьмя ракетами в рамках операции «Правдивое обещание-4». О повреждениях USS Abraham Lincoln страна также докладывала в марте.

Исламская Республика поразила цели на территории ОАЭ. В КСИР уточнили, что били по «тайному собранию» американских бортинженеров и пилотов истребителей, которые были около одной из военных баз.

