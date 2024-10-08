Появилось видео с места падения машины в воду на набережной Марка Шагала в Москве
Место падения легковой машины в воду на набережной Марка Шагала в Москве сняли на видео. Кадры появились в распоряжении 360.ru.
Автомобиль по неизвестной пока причине пробил ограждение и рухнул в воду. На месте работают экстренные службы.
Данные о пострадавших и всех обстоятельствах происшествия уточняются.
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