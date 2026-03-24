При крушении самолета ВВС Колумбии погибли 48 человек

На борту рухнувшего на юго-западе Колумбии военно-транспортного самолета С-130 Hercules находились 125 человек. Из них погибли почти полсотни, сообщили источники радиостанции Caracol .

Hercules, принадлежавший ВВС Колумбии, перевозил в Пуэрто-Асис 114 офицеров Национальной армии. Еще 11 человек на борту являлись членами экипажа. По информации инсайдеров, в авиакатастрофе в провинции Путумайо погибли 48 человек. Тела 38 из них доставили в морг.

На месте продолжается поисково-спасательная операция. По официальным данным, спасены 77 человек. Благодаря тому, что в Пуэрто-Легуисамо, где произошло крушение, расположена база Национального военно-морского флота, воинские подразделения оперативно прибыли и помогли пострадавшим.

«Мы направили санитарный самолет ВВС Колумбии вместимостью 50 носилок для массовой транспортировки раненых, а за ним последует самолет с 24 носилками», — сказал журналистам командующий ВКС генерал Карлос Фернандо Сильва Руэда.

Крушение самолета с тремя ротами солдат произошло в сельской местности. Ранее министр обороны Колумбии Педро Арнульфо Санчес сообщил, что проблемы возникли при взлете.