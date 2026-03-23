Самолет ВВС Колумбии с тремя ротами солдат разбился на юго-западе страны

В сельской местности на юго-западе Колумбии разбился самолет Hercules. Министр обороны Педро Арнульфо Санчес заявил, что на борту находилось более 100 военнослужащих. Об этом сообщила радиостанция Caracol .

«С глубокой скорбью сообщаю, что самолет Hercules наших ВВС потерпел трагическую аварию при взлете из Пуэрто-Легуисамо (департамент Путумайо) во время перевозки военнослужащих вооруженных сил», — объявил глава Минобороны Педро Арнульфо Санчес.

Авиакатастрофа произошла в сельской местности, к месту крушения направились спасатели. Самолет перевозил три роты солдат.

По словам министра, количество погибших и причина аварии пока неизвестны.

Военно-транспортный самолет Hercules в феврале разбился в Боливии. Он перевозил большое количество наличных, которые рассыпались после аварии.