Самолет ВВС Колумбии с тремя ротами солдат разбился на юго-западе страны
В сельской местности на юго-западе Колумбии разбился самолет Hercules. Министр обороны Педро Арнульфо Санчес заявил, что на борту находилось более 100 военнослужащих. Об этом сообщила радиостанция Caracol.
«С глубокой скорбью сообщаю, что самолет Hercules наших ВВС потерпел трагическую аварию при взлете из Пуэрто-Легуисамо (департамент Путумайо) во время перевозки военнослужащих вооруженных сил», — объявил глава Минобороны Педро Арнульфо Санчес.
Авиакатастрофа произошла в сельской местности, к месту крушения направились спасатели. Самолет перевозил три роты солдат.
По словам министра, количество погибших и причина аварии пока неизвестны.
Военно-транспортный самолет Hercules в феврале разбился в Боливии. Он перевозил большое количество наличных, которые рассыпались после аварии.