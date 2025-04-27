При крушении самолета в Теннеси погиб весь экипаж

В американском штате Теннеси в округе Уайт рухнул самолет. Пресс-служба аэропорта Верхний Камберленд подтвердила гибель трех человек, сообщил Action News .

Авиакатастрофа произошла незадолго до полудня. Небольшой самолет потерял высоту и разбился о берег ручья рядом с шоссе Альмира. Администрация аэропорта Верхний Камберленд сообщила, что на борту находились три человека, они погибли.

Специалисты Национального совета по безопасности на транспорте (NTSB) и Федерального управления гражданской авиации (FAA) выехали к месту аварии, сообщил сайт Times Now. Добровольная пожарная служба NorthEnd призвала автомобилистов избегать шоссе Альмира и Хауэлл Семетери до отъезда экстренных служб.

В Иллинойсе при крушении другого легкомоторного самолета умерли четверо. Самолет упал в поле и повредил линии электропередачи.