Два истребителя столкнулись и взорвались на авиашоу в Айдахо

Два истребителя взорвались в результате неудачного маневра на авиашоу в Айдахо

Два истребителя палубной авиации разбились вовремя выполнения трюка на авиашоу в Айдахо. Пилоты катапультировались, сообщил телеканал ABC .

Авиашоу проходило на действующей базе ВВС, авиакатастрофа произошла в нескольких километрах от базы.

«Катастрофа произошла во время второго дня авиашоу Gunfighter. <…> Четыре парашюта были видны в небе после аварии», — сообщило местное отделение телеканала.

На опубликованном в соцсетях видео один из истребителей залетает сверху на другой и касается его дном фюзеляжа, после чего самолеты падают. Одновременно с этим выстреливают четыре катапульты, в небе раскрываются парашюты. При столкновении с землей машины взрываются.

База ВВС США в штате Айдахо подтвердила авиакатастрофу на шоу, расследование продолжается, на месте аварии работают срочные службы.

В штате Нью-Мексико 14 мая разбился небольшой медицинский самолет. Все четыре человека, находившиеся на борту, погибли.