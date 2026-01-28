В США раскрыли решающий фактор авиакатастрофы с российскими фигуристами

WP: вертолет стал ключевым фактором крушения самолета с фигуристами в США

Роковую роль в крушении пассажирского самолета в США, в котором находились российские фигуристы, сыграло появление военного вертолета на его пути. Об этом заявила глава Национального совета по безопасности на транспорте Дженнифер Хоменди, сообщила газета The Washington Post.

«Этот вертолетный маршрут вообще не должен был там быть», — сказала она.

Хоменди добавила, что авиакатастрофа была полностью предотвратимой.

По информации WP, следствие также раскритиковало подход армии США, которая не предупредила пилотов о том, что их сведения о высоте могут быть неточными.

Авиакатастрофа произошла в ночь на 30 января 2025 года. Воздушное судно после столкновения с вертолетом раскололось на части и рухнуло в реку Потомак. Выжить никому из пассажиров и членов экипажа не удалось.