При крушении самолета в Казахстане выжила дочь известного советского ученого

Одна из выживших после падения самолета в Казахстане — дочь знаменитого советского ученого Абдул-Хамида Бислиева, сообщил Telegram-канал Shot. Речь идет о 54-летней Джамиле Бислиевой.

Отец женщины — Абдул-Хамид Бислиев — в советское время создал новую лабораторию по физике магнитных явлений в Чечено-Ингушском государственном университете.

В 1991 году ученого убили в Грозном при попытке защитить его друга и коллегу Виктора Кан-Калика. Мужчины вместе выходили из здания вуза, когда последнего схватила группа вооруженных людей и силой усадила в машину.

Бислиев хотел помочь товарищу, но был смертельно ранен автоматной очередью.

Ранее мать одной из выживших в авиакатастрофе в Казахстане девушек Нина Огиева заявила, что ее дочь спаслась, потому что сидела в хвосте самолета.