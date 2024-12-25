При крушении самолета в Казахстане выжила дочь известного советского ученого
Shot: дочь известного советского физика Бислиева выжила в авиакатастрофе в Актау
Одна из выживших после падения самолета в Казахстане — дочь знаменитого советского ученого Абдул-Хамида Бислиева, сообщил Telegram-канал Shot. Речь идет о 54-летней Джамиле Бислиевой.
Отец женщины — Абдул-Хамид Бислиев — в советское время создал новую лабораторию по физике магнитных явлений в Чечено-Ингушском государственном университете.
В 1991 году ученого убили в Грозном при попытке защитить его друга и коллегу Виктора Кан-Калика. Мужчины вместе выходили из здания вуза, когда последнего схватила группа вооруженных людей и силой усадила в машину.
Бислиев хотел помочь товарищу, но был смертельно ранен автоматной очередью.
Ранее мать одной из выживших в авиакатастрофе в Казахстане девушек Нина Огиева заявила, что ее дочь спаслась, потому что сидела в хвосте самолета.