Бортовые самописцы нашли на месте крушения Ан-24

На месте крушения Ан-24 в Амурской области обнаружили бортовые самописцы. В ближайшее время их доставят в Москву для расшифровки, сообщила пресс-служба кабмина.

Там добавили, что Росавиация и Ространснадзор инициируют проверку авиаперевозчика «Ангара» на предмет выполнения федеральных авиационных правил.

Минтранс России поставил задачу выяснить причины катастрофы Ан-24 и принять необходимые меры для недопущения подобного, подчеркнул глава министерства Андрей Никитин.

«От лица Министерства транспорта и от себя лично выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших пассажиров и экипажа Ан-24. Наша задача сегодня — оказать максимальную поддержку семьям, а также выяснить причины и принять меры для недопущения подобных катастроф», — сказал он.

На месте крушения воздушного судна продолжает работать транспортная прокуратура.