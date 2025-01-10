При давке в сирийской мечети погиб ребенок
AHaber: при давке в мечети в Дамаске погибли три человека
В результате давки в центральной мечети Омейядов в Дамаске погибли по меньшей мере три человека. Об этом сообщил турецкий телеканал AHaber.
Происшествие случилось после пятничной молитвы. Среди погибших один ребенок.
По словам журналистов, пострадали не менее пяти человек. Получивших серьезные ранения доставили в больницу.
Местные жители делятся видеозаписями из мечети, где из-за давки на входе началась паника. Некоторые пострадавшие лежат на полу и не двигаются. Других выносят из здания
После давки, возникшей на фестивале Черного Назарянина на Филиппинах около 800 человек обратились за медицинской помощью. В этот день по улицам традиционно проносят статую Иисуса, которая считается чудотворной. Многие люди, которые пытались прикоснуться к святыне, получили различные травмы.