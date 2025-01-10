При давке в сирийской мечети погиб ребенок

AHaber: при давке в мечети в Дамаске погибли три человека

В результате давки в центральной мечети Омейядов в Дамаске погибли по меньшей мере три человека. Об этом сообщил турецкий телеканал AHaber .

Происшествие случилось после пятничной молитвы. Среди погибших один ребенок.

По словам журналистов, пострадали не менее пяти человек. Получивших серьезные ранения доставили в больницу.

Местные жители делятся видеозаписями из мечети, где из-за давки на входе началась паника. Некоторые пострадавшие лежат на полу и не двигаются. Других выносят из здания

После давки, возникшей на фестивале Черного Назарянина на Филиппинах около 800 человек обратились за медицинской помощью. В этот день по улицам традиционно проносят статую Иисуса, которая считается чудотворной. Многие люди, которые пытались прикоснуться к святыне, получили различные травмы.