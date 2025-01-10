Около 800 человек пострадали в давке на празднике на Филиппинах

Около 800 человек обратились за медицинской помощью после давки на фестивале Черного Назарянина на Филиппинах. Об этом сообщило местное издание Philstar .

В этот день по улицам проносят статую Иисуса, которую местные жители считают чудотворной и к которой стремятся прикоснуться. Сотни людей, пытаясь дотянуться, получили различные травмы, части из них потребовалась госпитализация.

Ранее во время религиозного фестиваля в Индии на людей неожиданно напал разъяренный слон. Одного из участников животное обхватило хоботом и с силой швырнуло о землю. Мужчина находится в больнице в критическом состоянии. Люди в панике начали разбегаться, многие получили травмы в образовавшейся давке. Усмирить взбесившегося слона удалось только через два часа.