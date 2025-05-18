Президент Мексики выразила соболезнования семьям погибших в Нью-Йорке моряков

Мексиканский президент Клаудия Шейнбаум выразила слова сочувствия в связи с гибелью двух членов экипажа корабля Escuela Cuauhtémoc, столкнувшегося с Бруклинским мостом в Нью-Йорке. Она обратилась к близким погибших в соцсети X .

Шейнбаум отметила, что власти Мексики выражают солидарность и поддержку семьям моряков.

По словам главы государства, представители мексиканских ВМС сотрудничают с американскими властями и находятся на связи с пострадавшими. С военными также работают посол Мексики в США и работники генконсульства в Нью-Йорке, добавила она.

Парусник Escuela Cuauhtémoc столкнулся с Бруклинским мостом примерно в 21:00 по местному времени. В результате мачты рухнули на палубу и придавили людей, двое погибли. Всего на борту находились 277 человек. Состояние троих моряков оценивают как критическое, еще около 12-ти получили тяжелые травмы.