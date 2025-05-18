Мексиканский парусник столкнулся с Бруклинским мостом в Нью-Йорке

NYP: в Нью-Йорке Мексиканский парусник столкнулся с Бруклинским мостом

В субботу вечером крупный парусник под флагом Мексики столкнулся с Бруклинским мостом в Нью-Йорке, в результате чего мачты рухнули на палубу. Об этом сообщила газета New York Post .

Столкновение произошло около 21:00. В это время на борту судна находились 277 человек. По данным спасательных служб, несколько членов экипажа получили серьезные травмы.

Трое пострадавших находятся в критическом состоянии, еще около 12-ти получили тяжелые травмы.

Пострадавших доставляют в военно-морскую верфь Бруклина, а тех, кто в критическом состоянии, — в ближайшую больницу.

Парусник построили в Испании в 1982 году. Он находился в Нью-Йорке в рамках рекламной кампании фестиваля, посвященного 250-летию США.

Ранее военно-морские силы Эстонии и авиация НАТО попытались захватить в нейтральных водах Финского залива гражданское судно Jaguar. Нефтяной танкер следовал в Приморск под флагом Габона.