Президент Азербайджана потребовал наказания виновных в авиакатастрофе с Embraer 190

Президент Азербайджана Ильхам Алиев потребовал наказать тех, кто виновен в крушении пассажирского лайнера Embraer 190 компании Azerbaijan Airlines около Актау. Об этом сообщило РИА «Новости». .

Азербайджанский лидер отметил, что вина за авиакатастрофу лежит на представителях России.

«И мы требуем справедливости, мы требуем наказания виновных, мы требуем полной прозрачности и человеческого поведения», — подчеркнул он.

По его словам, человеческих жертв можно было избежать при соблюдении всех правил безопасности. Президент Азербайджана объяснил, что над Грозным следовало вовремя закрыть воздушное пространство. Также предотвратить крушение могла бы слаженная координация между ВС России и гражданскими службами, добавил он.

Алиев также подтвердил, что в Бразилии специалисты приступили к изучению содержимого черных ящиков, сообщил RT. Они расшифровывают данные при участии представителей Азербайджана, Казахстана и России.