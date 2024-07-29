Превентивную эвакуацию начали в Миассе Челябинской области
Челябинский губернатор Текслер объявил превентивную эвакуацию в Миассе
Превентивную эвакуацию жителей объявили в Миассе после прорыва дамбы на Киолимском водохранилище в Челябинской области. Об этом сообщил губернатор Алексей Текслер в эфире телеканала «Россия 24».
«Там череда гидротехнических сооружений, соответственно, есть риск угроз того, что <…> вода дойдет до жилых домов. А она до сих пор поднимается», — заявил он.
Он назвал целью эвакуации сберечь жизни людей.
Прорвало плотину 26 июля. В регионе ввели режим ЧС. Причиной назвали продолжительные дожди.
Губернатор пообещал выплатить компенсации пострадавшим от потопа.
Один из домов, расположенных недалеко от места аварии, потоком воды унесло почти на полкилометра.