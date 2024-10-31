Егорян заявила, что полиция обещала найти разбивших ее машину в Химках

Неизвестные забросали бутылками водки автомобиль двукратной олимпийской чемпионки по фехтованию Яны Егорян в Химках. В интервью 360.ru спортсменка рассказала, что припарковала машину недалеко от стоматологической клиники на Молодежной улице и пошла на прием.

В общей сложности фехтовальщицы не было час. Когда она вернулась, обнаружила неприятную картину.

«Моя и рядом стоящая машина повреждены. А именно, у нас разбиты лобовые стекла, валяются бутылки от алкоголя: водки, коньяка», — сообщила она.

Спортсменка призналась, что поплакала, позвонила в полицию. Правоохранители прибыли на место происшествия, засняли все на видео и уехали. Девушка написала заявление.

«Буквально час назад со мной связалась полиция, пообещали, что найдут преступников и накажут», — подчеркнула она.

Ранее возле спорткомплекса в Химках пьяный дебошир пытался сжечь флаг России. Подозреваемым оказался житель Калужской области, суд заключил его под стражу. Мужчина вину признал и просился домой.