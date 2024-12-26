Преподавателю из Курска предъявили обвинение в теракте после поджога авто МВД

Преподавателю университета в Курске, который, следуя указаниям мошенников, поджег служебный автомобиль полиции, предъявили обвинение по статье о террористическом акте. Об этом сообщили в УМВД России по Курской области.

«Мужчина стал жертвой телефонных мошенников и перевел им крупную сумму денег, чтобы ее вернуть, стал выполнять их требования», — уточнили в полиции.

Преподавателю грозит от двенадцати до двадцати лет тюрьмы. Противоправные действия курянина принесли значительный ущерб.

Ранее в Вологодской области задержали пьяного дебошира, который проткнул ножом колеса патрульной машины. Мужчина повздорил с сожительницей, которая не пускала его в квартиру, а после того как на вызов приехали полицейские, решил им навредить. В распоряжении 360.ru оказалось видео с задержанием правонарушителя.