Водитель упавшего в Мойку автобуса получил шесть лет колонии

Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга приговорил к шести годам исправительной колонии общего режима Рахматшоха Курбонова, водителя упавшего в реку Мойку автобуса. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов города.

Курбонов в суде признал свою вину, раскаялся и извинился перед потерпевшими.

«Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на шесть лет в исправительной колонии общего режима, с запретом на право управления транспортными средствами сроком на 2,5 года», — сообщили в пресс-службе.

Суд установил, что 10 мая фигурант управлял пассажирским автобусом, однако превысил скорость, выехал на тротуар, наехал на остановившиеся автомобили и металлическое ограждение. Потом он протаранил ограждение моста и упал в Мойку, погибли семь пассажиров.

Одним из них оказался профессор Балтийского государственного технического университета имени Устинова Алексей Храмов.