Предварительной причиной крушения Dreamliner в Индии назвали отключение подачи топлива
FT: лайнер Air India мог рухнуть из-за отсутствия топлива в двигателях
За несколько секунд до крушения самолета Boeing 787-8 Dreamliner авиакомпании Air India в Ахмедабаде прекратилась подача топлива в двигатели. Об этом говорится в предварительном отчете комиссии по расследованию авиакатастрофы, сообщила газета Financial Times.
Согласно документу, который подготовило Бюро по расследованию авиационных происшествий Индии, после взлета лайнера его двигатели отключились.
Самолет набрал необходимую скорость, однако переключатели подачи топлива перешли из положения «запуск» в положение «выключение».
«На записи голоса в кабине слышно, как один из пилотов спрашивает другого: „Почему вы отключились?“, на что тот ответил, что „он этого не делал“», — отметило издание.
В результате в двигателях не хватило топлива, и борт потерял тягу.
В авиакатастрофе 12 июня погибли 242 человека, в том числе 10 членов экипажа. Специалисты с помощью ДНК идентифицировали станки 32 жертв.