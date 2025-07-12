Предварительной причиной крушения Dreamliner в Индии назвали отключение подачи топлива

FT: лайнер Air India мог рухнуть из-за отсутствия топлива в двигателях

За несколько секунд до крушения самолета Boeing 787-8 Dreamliner авиакомпании Air India в Ахмедабаде прекратилась подача топлива в двигатели. Об этом говорится в предварительном отчете комиссии по расследованию авиакатастрофы, сообщила газета Financial Times .

Согласно документу, который подготовило Бюро по расследованию авиационных происшествий Индии, после взлета лайнера его двигатели отключились.

Самолет набрал необходимую скорость, однако переключатели подачи топлива перешли из положения «запуск» в положение «выключение».

«На записи голоса в кабине слышно, как один из пилотов спрашивает другого: „Почему вы отключились?“, на что тот ответил, что „он этого не делал“», — отметило издание.

В результате в двигателях не хватило топлива, и борт потерял тягу.

В авиакатастрофе 12 июня погибли 242 человека, в том числе 10 членов экипажа. Специалисты с помощью ДНК идентифицировали станки 32 жертв.