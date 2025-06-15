Личность 32 жертв установили после авиакатастрофы в Индии

В Индии продолжается процесс опознания жертв крушения самолета Air India, разбившегося недалеко от аэропорта города Ахмедабад в штате Гуджарат. На данный момент с помощью ДНК удалось идентифицировать останки 32 человек, 13 из них уже передали семьям для похорон. Об этом сообщил телеканал NDTV .

Среди последних опознанных — бывший главный министр штата Гуджарат Виджай Рупани. Его тело было передано родственникам и доставлено в семейную резиденцию.

По данным телеканала, в распоряжении медиков есть 230 образцов ДНК от родственников погибших, тогда как в морге хранятся останки 274 человек. Врачи работают на пределе, но каждый анализ занимает до 72 часов, поэтому процесс идет медленно.

Трагедия произошла 12 июня. Самолет направлялся в Лондон, катастрофа стала первой для Dreamliner. Экипаж воздушного судна подал сигнал бедствия сразу после вылета, диспетчеры ответа уже не получили.