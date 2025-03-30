Православный храм загорелся в Красноярском крае

Православный храм вспыхнул в поселке Кедровом Емельяновского района под Красноярском, огонь локализовали на площади 400 квадратных метров. Об этом сообщила пресс-служба краевого главка МЧС.
Информация о пострадавших не поступала. Спасатели локализовали распространение огня на площади 400 квадратных метров.
От МЧС России возгорание тушили 14 человек и пять единиц техники. Причину выяснит дознаватель после полной ликвидации пожара.
Ранее пожар вспыхнул на четвертом этаже высотки в районе Лефортово, экстренные службы оперативно потушили возгорание. Также утром в пятницу дом Третьяковых загорелся в центре Москвы.
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