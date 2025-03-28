Дом Третьяковых загорелся в центре Москвы

В музее «Дом Третьяковых» в центре Москвы начался пожар. Об этом сообщил источник 360.ru.

По его данным, пожарных вызвал сотрудник охраны. Загорелась бумага на первом этаже в шкафу. Пламя распространилось на три квадратных метра. Прибывшие на место спасатели уже потушили огонь.

Ранее пожар случился в доме на Фонтанке в Петербурге. В результате ЧП погиб мужчина. На момент происшествия здание находилось на капитальном ремонте, оно было построено в 1803 году. Дом относится к комплексу Казарм местных войск.

К тушению огня привлекли три единицы специальной техники и 12 сотрудников МЧС. Площадь возгорания составила два квадратных метра.