Дом Третьяковых загорелся в центре Москвы

В музее «Дом Третьяковых» в центре Москвы начался пожар. Об этом сообщил источник 360.ru.
По его данным, пожарных вызвал сотрудник охраны. Загорелась бумага на первом этаже в шкафу. Пламя распространилось на три квадратных метра. Прибывшие на место спасатели уже потушили огонь.
Ранее пожар случился в доме на Фонтанке в Петербурге. В результате ЧП погиб мужчина. На момент происшествия здание находилось на капитальном ремонте, оно было построено в 1803 году. Дом относится к комплексу Казарм местных войск.
К тушению огня привлекли три единицы специальной техники и 12 сотрудников МЧС. Площадь возгорания составила два квадратных метра.
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