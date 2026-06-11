Православный храм загорелся в Ессентуках

В Ессентуках вспыхнул пожар в Свято-Никольской церкви

Утром произошел в пожар в православном храме по улице Оборонной города Ессентуки. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Ставропольского края.

Правоохранители устанавливают причины и обстоятельства случившегося. Прокуратура даст оценку исполнению законодательства о пожарной безопасности и по итогам проверки при наличии оснований примет меры прокурорского реагирования.

Работу экстренных служб координирует исполняющий обязанности прокурора города Ессентуки Станислав Бабычев.

Пресс-служба МЧС по Ставропольскому краю подтвердила, что пожар произошел в Свято-Никольской церкви. Площадь возгорания составляет 300 квадратов, на месте работают 49 специалистов и 14 единиц техники.

«Огнеборцы Ставрополья ликвидируют пожар на объекте культурного наследия», — подчеркнули в ведомстве.

Ранее в Петербурге загорелся ангар у Финляндского вокзала. В результате ЧП погибли четыре человека.